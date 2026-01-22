Le patron de Manchester City fait copain copain avec Donald Trump

Plus rien n’arrête Donald Trump quand il s’agit d’enrôler des hommes d’affaires du ballon rond pour se ranger à ses côtés. Nouvelle recrue en date : Khaldoon Al Mubarak .

Une rencontre avec Donald Trump

Le patron de Manchester City a été filmé ce jeudi avec le locataire de la Maison Blanche dans l’optique de la présentation des premiers membres du Conseil de la paix . L’Émirati figure donc parmi les personnalités politiques fortes qui rejoignent le cercle privé du nouveau projet du président des États-Unis.…

SW pour SOFOOT.com