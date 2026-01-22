Ligue des champions : pourquoi l'OM et Monaco ont de grandes chances de se qualifier

La loi des probas. La semaine européenne des clubs français en Ligue des champions a été un joli calvaire, mais tout n’est pas encore perdu pour les charmants représentants de la Ligue 1 dans la plus grande des compétitions.

Les statisticiens d’Opta ont sorti leurs calculettes et leurs algorithmes pour rassurer les plus grands stressés de l’Hexagone. Si le PSG est déjà assuré de voir au moins les barrages, il vise le top 8. Une victoire contre Newcastle la semaine prochaine suffirait, même si le club de la capitale aurait « seulement » 53,7% de faire partie des premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.…

MH pour SOFOOT.com