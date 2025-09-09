Virgil van Dijk inaugure une tribune à son nom
La classe.
Virgil van Dijk a reçu un bel hommage de la part de Willem II, son club formateur . Une tribune à son nom a été dévoilée lundi au sein du centre d’entraînement des jeunes joueurs locaux. Au lendemain de la victoire de la sélection contre la Lituanie (2-3), le capitaine de Liverpool et des Pays-Bas était présent pour voir de ses propres yeux cette fameuse « Virgil van Dijk Tribune » .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
