Virage vers une économie de marché : quelle est la portée du programme de réformes adopté par Cuba ?

Près de 70 ans après l'avènement de la révolution castriste en 1959 et la mise en place d'un système d'économie socialiste, l'île des Caraïbes semble vouloir se lancer sur une nouvelle voie.

( AFP / PABLO PORCIUNCULA )

L'Assemblée nationale cubaine a adopté jeudi 18 juin à l'unanimité un très vaste programme de réformes en faveur de l'économie de marché , marquant un virage historique pour l'île communiste en proie à une profonde crise économique et mise sous pression par Washington.

• S'agit-il d'un tournant pour le système économique cubain ?

Le programme de réformes est inédit sur l'île de 9,6 millions d'habitants et remet en cause les bases de son économie socialiste , en vigueur depuis près de sept décennies.

"Il s'agit de changements drastiques, on ne parle pas de retouches cosmétiques. Les annonces présentent des changements radicaux : par exemple, il n'y aura plus seulement des petites et moyennes entreprises, mais il sera possible de constituer une grande entreprise privée à Cuba", explique l'économiste cubain, basé à Londres, Daniel Torralbas. Depuis les années 1960, l'économie cubaine a été régie par un système planifié et centralisé dont les entreprises d'État constituaient la clé de voûte. Jusqu'il y a quelques années, ces entreprises, financées par l'État, représentaient encore 80% de l'économie.

Au fil du temps, les ouvertures au secteur privé ont été timides et contrôlées, servant de soupape au gouvernement pour faire face aux crises.

Très limitée, la propriété privée va être profondément réformée. Jusque-là les Cubains pouvaient seulement posséder leur maison, leur commerce ou une petite parcelle de terre. "Les personnes pourront être propriétaires de plusieurs petites et moyennes entreprises en même temps, ce qui va dans le sens d'une concentration de la propriété privée" laquelle "aura accès à des biens tels que des immeubles, maisons, logements et terres", explique Daniel Torralbas.

Un autre "grand tournant réside dans l'abandon de la planification centralisée, désormais tacitement reconnue comme un échec", souligne-t-il.

• Cela va-t-il suffire à surmonter la profonde crise économique que traverse l'île ?

Les économistes consultés par l' AFP restent cependant prudents sur la capacité de l'État cubain à mettre en œuvre de telles réformes rapidement, dans un contexte économique et social fortement dégradé. Pour Daniel Torralbas, "la politique économique à Cuba a péché ces dernières années par l'annonce de nombreuses mesures, mais peu d'entre elles ont été mises en œuvre".

"Certaines mesures pourront être prises immédiatement, mais d'autres prendront plus de temps, comme attirer des investisseurs étrangers", souligne l'expert, alors que les infrastructures de l'île se sont fortement dégradées au fil des ans en raison d'un sous-investissement chronique.

L'absence de garanties juridiques et légales reste aussi un frein à l'investissement étranger, notamment de la diaspora cubano-américaine, invitée par le gouvernement à venir investir sur l'île.

"Jusqu'à quel point les Cubains résidant à l'extérieur ou les investisseurs étrangers souhaitent‑ils réellement placer leur argent à Cuba, alors même qu'il existe une défiance à l'égard des institutions cubaines en matière de respect de leurs obligations fiscales et financières ?", souligne auprès de l' AFP Tamarys Bahamonde, économiste cubaine à l'American University à Washington.

Autre point d'interrogation, souligne l'experte, les ressources humaines dont dispose l'île alors que "Cuba a subi une véritable hémorragie de capital humain avec l'émigration" de plus de deux millions de personnes au cours des cinq dernières années. Selon ces experts, les résultats ne devraient se voir qu'"à moyen et à long terme".

• Ce programme est-il réalisable sans une normalisation des relations avec les États-Unis ?

La question des sanctions américaines, qui se sont renforcées drastiquement ces derniers mois au point d'assécher la quasi-totalité des ressources de l'État, reste cruciale pour la mise en œuvre du programme de réformes, selon Daniel Torralbas. L'expert souligne la nécessité que les relations se normalisent entre Cuba et les États-Unis qui imposent un embargo économique à l'île depuis 1962.

"Les réformes sont nécessaires et il faut les faire, mais pour qu'elles aient réellement un effet, il faut résoudre la question des relations avec les États-Unis" car elles "sont devenues aujourd'hui la variable principale de la reprise économique du pays", insiste-t-il.

En raison des sanctions, aucune entreprise américaine n'est autorisée à commercer avec Cuba ou à investir sur l'île, sauf si c'est au bénéfice direct de la population cubaine.

Reste désormais à savoir si le virage économique annoncé par Cuba, sans aucune réforme du système politique de parti unique , suffira à l'administration de Donald Trump pour atténuer ou lever les sanctions contre l'île.