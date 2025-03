Vinsky : « Avec Escaldes, on va devenir sûrement le club le plus suivi d’Andorre »

Après avoir créé son propre club, le youtubeur Vinsky s’est lancé dans un nouveau projet fou : devenir copropriétaire d’un club en Andorre. Si la destination peut paraître surprenante, l’objectif est tout trouvé : tenter de qualifier le Sporting Club Escaldes aux tours préliminaires d’une Coupe d’Europe.

Comment l’opportunité de reprendre le Sporting Club Escaldes est-elle arrivée ?

Pour résumer, un de mes abonnés, qui avait déjà eu des expériences dans le football andorran, notamment comme directeur sportif, m’a contacté par mail pour me parler de la réalité du football dans ce pays de 80 000 habitants. Il m’a bien précisé que c’était plus petit, qu’il y avait donc la possibilité de se qualifier pour les tours préliminaires en Coupe d’Europe. Forcément, ça m’a intéressé, je me suis renseigné et j’avais la chance d’être en vacances dans le sud de la France à ce moment-là. Donc j’ai pris ma voiture, et j’ai roulé pendant trois heures pour me faire mon propre avis, aller voir un match de Ligue Europa, et très vite, je me suis dit : « Et pourquoi pas ? » C’est un projet qui permettrait de dépasser les limites.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com