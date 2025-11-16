Vins: en France, les enchères de Beaune sous de fâcheux auspices

Des fûts entreposés avant la vente aux enchères caritative des vins des Hospices de Beaune, à Beaune, le 20 novembre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Hausse des droits de douane américains, ralentissement du marché chinois, déconsommation d'alcool: les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, dans le centre-est de la France, les plus anciennes au monde, se sont ouvertes dimanche sous de fâcheux auspices.

"Bonnes enchères", a lancé le directeur des Hospices, Guillaume Koch, en ouvrant les enchères à 14h30, devant plus de 700 acheteurs potentiels réunis sous les Halles de la capitale des vins de Bourgogne, Beaune.

"L'hôpital a besoin de vous plus que jamais", a-t-il ajouté, rappelant ainsi la valeur caritative de la vente, destinée à financer un établissement de santé d'un millier de lits.

"Nous avons un nombre record d'inscriptions", se félicite Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente.

Pour autant, le temps des records semble bien révolu, après le pic atteint en 2022, avec 29 millions d'euros de recettes.

"Cette année, le climat mondial est tendu", explique à l'AFP Anne-Laure Helfrich, directrice marketing des Grands Chais de France, premier exportateur français de vins.

La maison bourguignonne François Martenot, détenue par les Grands Chais, avait acquis 33 fûts l'an dernier à Beaune. "Les clients sont plus méfiants", souligne-t-elle.

"Le marché a tendance à se déprimer", confirme Laurent Delaunay, président du Comité Bourgogne, qui représente l'interprofession viticole régionale.

En particulier aux Etats-Unis où, "pour la première fois depuis longtemps, les ventes de bourgognes ont reculé en août" (-4% en valeur sur les huit premiers mois de l'année), indique-t-il, blâmant "les premières conséquences de la hausse des taxes américaines".

Pour ces enchères, le péril n'est cependant pas en la demeure, car le vin vendu à Beaune, des primeurs, sera livré en juin 2027 puisqu'ils doivent être élevés sur place, avant d'être donnés à leurs acheteurs. D'ici là, "Trump peut encore changer d'avis", dit un expert dans un sourire.

Cependant, pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, Sotheby's opère déjà une diversification tous azimuts.

- Le Graal des connaisseurs -

Cette année, six nouvelles villes seront ainsi au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs: Abu Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et Sao Paulo.

"Des collectionneurs internationaux, du Brésil, du Mexique ou encore de Taïwan font le voyage pour la vente", se félicite Marie-Anne Ginoux. Trente-deux pays seront ainsi représentés dans les Halles de Beaune.

Les enchères, Graal des plus grands connaisseurs de vins du monde entier, se tournent en particulier vers les marchés émergents de l'Asie, à l'heure où l'économie chinoise ralentit.

"La Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde ont un énorme potentiel", souligne auprès de l'AFP la Sud-Coréenne Jeannie Cho Lee, dont l'embauche récente en tant que consultante de Sotheby's pour les Hospices témoigne du formidable boom de l'Asie.

"Les exportations de bourgognes ont bondi en Asie, en particulier en Chine où elles ont triplé de 2017 à 2024, alors que celles de bordeaux ont été divisées par deux depuis 2010-2012", souligne Jeannie Cho Lee.

"Les riches Chinois ont des stocks de bordeaux mais moins de bourgognes, or ils doivent obligatoirement en avoir dans leur cave", explique Gina Hu, acheteuse à Beaune pour le compte de Chinois.

Vitrine mondiale du luxe, la vente est aussi un rendez-vous de la charité puisque les recettes vont à des Hospices financés par les dons attribués depuis des siècles, en majorité sous la forme de vignes, d'où leur surnom d'"hôpital-vigneron".

Outre cette œuvre principale, les enchères réservent chaque année une pièce dite "de charité" à une autre cause. Cette fois, ce sera au profit de l'association Enfance et handicap en Côte-d'Or (Ehco) et de l'Institut Robert-Debré du cerveau de l'enfant.

L'adjudication de ce fût est traditionnellement le clou de la vente: son record a été établi en 2022 à 810.000 euros.

Pour pousser cette enchère, quatre stars françaises ont été appelées à la rescousse: le DJ Martin Solveig, le réalisateur Cédric Klapisch et les acteurs Vincent Lacoste et Alice Taglioni.