information fournie par So Foot • 26/04/2025 à 19:43

« Vinícius, va mourir ! » : des supporters du Barça lancent des chants insultants avant la finale de Coupe d'Espagne

Un Clásico qui sent le souffre.

La tension monte avant la finale de la Coupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce samedi . À quelques heures du coup d’envoi, des fans catalans présents à Séville – où se dispute la finale – ont lancé des chants douteux à l’encontre d’un joueur qu’ils ne portent décidément pas dans leur cœur : Vinícius Júnior. Dans des vidéos filmées en plein centre-ville et diffusées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi entendre des « Vinícius, va mourir ! » ou encore « Vinícius, ballon de plage » entonnés par des dizaines de supporters.…

FL pour SOFOOT.com