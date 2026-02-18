Vinicius s’exprime après ses accusations de racisme

Vinicius s’exprime. Unique buteur, et quel but, du match face à Benfica, Vinicius aurait bien aimé n’avoir a parlé que de ça après la rencontre à Lisbonne. Malheureusement, il accuse Gianluca Prestianni de racisme après que ce dernier l’ait insulté après sa réalisation . Alors que plusieurs de ses coéquipiers ont déjà réagi, parmi lesquels Kylian Mbappé ou Aurélien Tchouaméni, et que José Mourinho se soit fendu d’une sortie peu élégante, le Brésilien s’est à son tour exprimé sur le sujet , en story Instagram.

« Les racistes sont avant tout des lâches. Ils doivent se mettre leur maillot dans la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles », débute-t-il. « Mais ils bénéficient de la protection d’autres personnes qui, en théorie, ont l’obligation de les punir , regrette-t-il par la suite. Rien de ce qui s’est passé aujourd’hui n’est nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J’ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D’un autre côté, il ne s’agissait que d’un protocole mal exécuté qui n’a servi à rien . »…

JF pour SOFOOT.com