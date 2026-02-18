Les mots très forts de Kylian Mbappé pour soutenir Vinicius

Mbappé fait entendre sa voix. Très remonté sur le terrain , et alors qu’on l’a longuement vu s’expliquer avec José Mourinho, Kylian Mbappé s’est exprimé après la rencontre entre le Real et Benfica sur les insultes racistes dénoncées par Vinicius à l’encontre de Gianluca Prestianni.

Sur son compte X, le capitaine de l’équipe de France a apporté son soutien à son coéquipier . « Danse Vini et s’il te plaît ne t’arrête jamais. Ils ne nous diront jamais quoi faire ou ne pas faire », a-t-il écrit sur son compte peu après le match.…

JF pour SOFOOT.com