Désiré Doué, la revanche d’une bombe

Le scénario ne pouvait s’écrire autrement. Quelques jours après avoir été pointé du doigt pour son individualisme et quelques minutes après avoir été laissé sur le banc par Luis Enrique, Désiré Doué s’est occupé de faire basculer un match bien mal embarqué pour le PSG à Monaco. Le tout après avoir remplacé le Ballon d’or, puisque le karma fait bien les choses.

Avait-il déjà touché le ballon avant d’envoyer cette frappe croisée au fond des filets de Philipp Köhn ? Après tout peu importe, et l’histoire retiendra simplement que son entrée a fait complètement basculer la rencontre entre Monaco et le PSG. Un scénario que l’on aurait presque pu écrire à l’avance tant il tient du symbole à la lecture des derniers jours. Visé par Ousmane Dembélé, au moins indirectement, pour son manque d’altruisme après la défaite à Rennes, le meilleur joueur de la finale de Ligue des champions a d’abord été puni par Luis Enrique, commençant la soirée sur le banc. Son entrée allait forcément être scrutée de très près, et l’intéressé le savait très bien. En joueur clutch qu’il est depuis ses débuts à Rennes, il s’est donc appliqué à remettre l’équipe dans le droit chemin dès que l’opportunité s’est présentée.

LE PSG REMONTE SON RETARD DE 2 BUTS ET ÉGALISE FACE À MONACO 😳 Et tout ça en moins de 45 minutes 🫠#ASMPSG | #UCL pic.twitter.com/Dkhjz7gvQc…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com