Aurélien Tchouaméni : « Au début, on voulait sortir du terrain »

Élu homme du match , Aurélien Tchouaméni avait malheureusement d’autres sujets à traiter à l’issue de la rencontre face à Benfica. Le cas Vinícius, vraisemblablement victime d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni , était sur toutes les lèvres, et l’international français s’est évidemment penché sur le sujet.

"On voulait sortir du terrain mais Vini a dit qu'il fallait qu'on reparte pour gagner ce match" 🗣️ Aurélien Tchouaméni sur les incidents lors de Benfica / Real Madrid où un joueur lisboète aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior.#BENRMA | #UCL pic.twitter.com/Aw4F8ABJIs…

JF pour SOFOOT.com