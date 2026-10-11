Vinícius réagit à son tirage de cheveux

Tirer au but > >> Tirer les cheveux. Du paradis à l’enfer, c’est ce qu’a écrit le média barcelonais La Vanguardia après l’expulsion invraisemblable de Vinícius Júnior contre Villarreal samedi soir. Entré en jeu en début de seconde période après quelques performances récentes en deçà de son niveau habituel, l’attaquant du Real Madrid pensait inscrire le but du break. Sauf qu’au début de cette action conclue par son but, le Brésilien avait tiré les cheveux du pauvre Nathan Saliba . Résultat des courses : but annulé et carton rouge après visionnage de la VAR.

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MBC pour SOFOOT.com