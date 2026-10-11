Une drôle de scène en Arabie saoudite

Adversaires pour un soir, mais amis pour la vie. Ce samedi soir, Al Hilal recevait Al Ittihad en Saudi Pro League. Un match synonyme de retrouvailles entre les deux demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Yassine Bounou, portier d’Al Hilal, et Youssef En-Nesyri, avant-centre d’Al Ittihad.

Le câlin d’En-Nesyri

À la 21 e minute, l’attaquant des Lions de l’Atlas a égalisé d’une frappe soudaine, laissant Bounou sur place. En guise de respect pour son coéquipier en sélection, le buteur est ensuite parti câliner Yassine Bounou avant de retourner dans son camp. Le gardien marocain semblait complètement désabusé sur le coup. Malgré la réalisation d’En-Nesyri, Al Hilal s’est imposé 3-2 grâce à des buts de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville. …

MBC pour SOFOOT.com