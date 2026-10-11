Ajorque candidat à l'équipe de France ?

Zizou regarde-t-il le multiplex Ligue 1 du samedi soir ? Buteur et passeur lors de la victoire éclatante de Brest contre Angers samedi soir (5-1), Ludovic Ajorque brille en ce début de saison. Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, son entraîneur Julien Lachuer a fait passer un message pour que son géant royal d’1,96 m soit sélectionné pour le prochain rassemblement de l’équipe de France : « J’ai entendu que le sélectionneur voulait avoir un garçon et de la présence dans la surface. S’il a été devant sa télé…, bah je vais militer pour avoir Ludovic Ajorque en équipe de France. Il le mérite.»

« On ne va pas mettre de pression »

Sa propagande Ludovic Ajorque en équipe de France ne s’est pas arrêtée là. Par la suite, Lachuer a assuré « qu’il ne faut pas se contenter de jouer pour Brest en Ligue 1 et avoir l’ambition d’aller plus haut.» Avant de conclure : « On a des tops joueurs en France aussi. Après, le sélectionneur, c’est lui qui choisira. On ne va pas mettre de pression.» …

MBC pour SOFOOT.com