Messi et Suárez s'amusent en MLS

Les mots roses. Quatre jours après la fin de sa carrière internationale avec l’Argentine, Lionel Messi retrouvait les terrains avec l’Inter Miami. Contre DC United, l’octuple Ballon d’or a tranquillement marqué un doublé . L’autre préretraité de l’équipe, Luis Suárez a lui aussi inscrit deux buts.

« Je ne t’ai jamais dit, mais nous sommes immortels »

Visiblement remis de ses émotions du début de semaine, Léo Messi a passé une belle soirée, notamment en deuxième période. Au retour des vestiaires, l’Argentin s’est tout d’abord transformé en numéro 9 pour reprendre le centre gagnant de Luis Suárez. …

MBC pour SOFOOT.com