Vinícius rate trois penaltys en six minutes

Le héros (dans les buts) et l’anti-héros (à la frappe). Le match de poules de Copa Sudamericana entre le club chilien de Palestino et les Brésiliens du Grêmio s’est achevé sur un score nul et vierge. Mais ce n’est pas faute d’avoir eu des opportunités d’ouvrir le score, en particulier pour les visiteurs. Lesquels se sont vus offrir trois penaltys en six minutes… tous ratés par Carlos Vinícius .

Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES - In the first, the GK stepped forward - in the second, GK stepped forward again - in the third, Carlos Vinícius slipped and missed NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO…

TB pour SOFOOT.com