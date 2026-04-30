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John Terry est à « 100% » derrière une idée de l’extrême droite anglaise
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 10:50

John Terry est à « 100% » derrière une idée de l’extrême droite anglaise

John Terry est à « 100% » derrière une idée de l’extrême droite anglaise

Grands joueurs, petites personnes. John Terry, ancien défenseur et capitaine de Chelsea, a apporté son soutien au politicien nationaliste Rupert Lowe . Président du club de football de Southampton de 1996 à 2006 puis de 2008 à 2009, Lowe a rejoint Reform UK, le parti du faux fan d’Ipswich Nigel Farage, en 2019. En 2025, il est écarté, accusé d’harcelement moral, et fonde son propre parti : Restore Britain, dont l’ambition est de plaider pour l’expulsion des immigrés illégaux, la protection de la « culture anglaise » et des principes chrétiens.

Le défenseur d’une certaine idée répugnante du Royaume-Uni

Sur les réseaux sociaux, l’extrême-droitard expose l’une de ses positions. « Nous devrions interdire aux étrangers de percevoir des allocations et renvoyer les migrants qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins financiers. Utilisons ces milliards ainsi économisés pour réduire les impôts des Britanniques qui font tourner l’économie », déclare-t-il.…

EA pour SOFOOT.com

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