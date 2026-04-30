Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur l'arbitrage saoudien

Le patron a parlé. Alors qu’Al-Nassr continue de se rapprocher du titre en Arabie saoudite après sa victoire contre Al-Ahli Saudi ce mercredi soir (2-0), Cristiano Ronaldo a décidé de prendre la parole pour défendre l’arbitrage face aux nombreuses critiques. Plusieurs joueurs ont en effet fustigé ces dernières semaines d’un favoritisme envers le Portugais et son équipe. « Je pense que ce n’est pas bon pour le championnat. Tout le monde se plaint, tout le monde en fait plus que ça ne devrait l’être. C’est du football, ce n’est pas une guerre » , a lâché le quintuple Ballon d’or après avoir une nouvelle fois porté les siens vers la victoire en ouvrant le score.

🗣️« 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲. » 😠 Cristiano Ronaldo pousse un coup de gueule contre les sorties médiatiques en SPL ! 🎥(@thmanyahsports) pic.twitter.com/AqCS2qsOPA…

TB pour SOFOOT.com