Après 23 ans au haut niveau, un ex-international anglais s'apprête à tirer sa révérence
On avait presque oublié qu’il était encore en activité… Ashley Young a annoncé la fin de sa carrière après 23 ans au haut niveau . À 40 ans, le latéral jouera son dernier match samedi avec Ipswich Town face à Queens Park Rangers samedi à 13h30.
Vieux briscard au palmarès bien garni
C’est à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux que l’ex-international anglais a annoncé la nouvelle . « De Sefton Road à Vicarage Road en passant par Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, Goodison Park et enfin à Portman, ça a été un voyage dont je n’ai rêvé que quand j’étais petit ! Mais avec ce rêve, il doit y avoir une fin et samedi pourrait être le dernier match de ma carrière professionnelle. À suivre… » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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