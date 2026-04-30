Hugo Lloris régale en Coupe des champions

La campagne bat son plein. Pendant que l’Europe avait les yeux rivés sur la demi-finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), la Coupe des Champions de la CONCACAF était au programme, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Los Angeles FC de Hugo Lloris s’est imposé sur son terrain face au club mexicain du Deportivo Toluca (2-1) .

Lloris assure le spectacle

L’homme aux 145 sélections avec l’équipe de France a réalisé seulement deux arrêts au cours de la rencontre , mais pas des moindres . À la 44 e minute, Lloris a repoussé, de la main gauche, un coup de tête à bout portant , avant de dévier un tir en corner grâce à une parade du genou, quasiment sur sa ligne de but . L’ancien capitaine des Bleus, qui affiche de belles statistiques en ce début de saison (8 clean sheets en 9 matchs de MLS), montre qu’il n’a pas perdu de sa superbe sur cette action malgré ses 39 balais .…

CT pour SOFOOT.com