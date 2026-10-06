Vinícius Júnior, sosie malgré lui

Alors qu’il traverse une mauvaise passe sportive, Vinícius Júnior est aujourd’hui associé à une drôle de rumeur : avoir disparu et avoir été remplacé par un sosie. Une théorie évidemment fantaisiste, mais qui connaît une retentissement certain sur les réseaux.

Le premier tour de l’élection présidentielle a livré son verdict : l’avenir politique et social du Brésil se jouera entre le Parti des travailleurs et l’extrême droite. Un choc relatif, tant l’indécision des électeurs était à prévoir. Mais en ce début du mois d’octobre, le pays n’est pas seulement tiraillé entre Lula et Flávio Bolsonaro, il l’est aussi entre Vinícius Júnior et… son sosie !

Une drôle d’information a étonnement pris de l’ampleur ces dernières semaines concernant l’une des stars de la Seleção. En effet, selon certaines rumeurs, aux fondements mystiques ou même extraterrestres, Vinícius Júnior aurait été remplacé par un sosie, chargé de remplir les obligations de sponsoring et publicitaires du joueur auriverde , qui aurait quant à lui disparu. Une théorie ahurissante, évidemment fausse, mais qui trouve tout de même un sacré écho au Brésil ou en Espagne, et progressivement dans le monde entier, où de nombreux médias ont traité l’information.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com