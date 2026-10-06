Disney va sortir un dessin animé sur Lionel Messi

Une puce au grand écran ? L’hommage pour Lionel Messi aura lieu dans la nuit du 6 au 7 octobre afin de célébrer la glorieuse carrière internationale de la Pulga avec l’Albiceleste .

À cette occasion, Disney a décidé de consacrer un dessin animé en hommage au champion du monde 2022 , qui sera diffusé à l’été 2027. L’intrigue est très simple : un garçon de 12 ans nommé… Leo, souhaite marcher sur les pas de la star argentine et se retrouve prisonnier dans un monde de géants duquel il doit s’échapper en jouant au football.…

MB pour SOFOOT.com