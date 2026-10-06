Football: La Fédération norvégienne saisit deux commissions de la Fifa sur la gouvernance et l'éthique

Une conférence de presse de la NFF à Oslo à l'issue de la réunion de l'UEFA

par Philip O'Connor

La Fédération norvégienne ‌de football (NFF) a annoncé mardi avoir déposé deux requêtes parallèles auprès de deux commissions ​de la Fifa concernant trois récents dossiers qui ont suscité la controverse dans le football mondial.

Les Norvégiens ont saisi les commissions d'éthique et de gouvernance de l'instance dirigeante, selon un ​document consulté par Reuters.

Ces démarches constituent la contestation la plus formelle à ce jour de la NFF à ​l'égard du président de la Fifa Gianni Infantino, ⁠après des tensions de longue date au sujet de la gouvernance et de ‌la transparence au sein de l'instance.

"La première requête est une plainte adressée à la commission d'éthique de la Fifa. Elle demande à la ​commission d'examiner la conduite du ‌président de la Fifa Gianni Infantino et de toute autre personne ⁠identifiée au cours de l'enquête au regard d'éventuelles violations du code d'éthique de la Fifa", a précisé la NFF dans un communiqué.

"La deuxième requête est un signalement à la ⁠commission de gouvernance, ‌d'audit et de conformité de la Fifa. Elle demande si la gouvernance de ⁠la Fifa, la supervision financière, les contrôles internes et les processus décisionnels ont ‌fonctionné comme prévu."

La NFF a précisé que ces requêtes portaient sur trois ⁠incidents distincts : le prix de la paix de la Fifa décerné ⁠à Donald Trump, ‌la levée d'une suspension visant l'attaquant américain Folarin Balogun pendant la Coupe du monde et ​le projet avorté visant à céder une ‌partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont le Mondial, à des investisseurs privés

"Depuis plusieurs années, ​la NFF soulève des questions relatives à la gouvernance, à la transparence et à la séparation des pouvoirs au sein de la Fifa. Ces requêtes s'inscrivent ⁠dans le prolongement naturel de l'engagement de la NFF en faveur de la bonne gouvernance du football international", poursuit le communiqué.

"L'objectif est de porter formellement ces questions devant les instances compétentes, afin qu'elles soient examinées, que les éléments pertinents soient recueillis et que les conclusions retenues s'accompagnent de responsabilités."

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)