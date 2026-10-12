Vinícius Júnior accusé d’avoir poussé un employé de la Liga

Une reconversion en approche ? Après son expulsion ce samedi face à Villarreal (1-0), pour s’être « malencontreusement » pris les mains dans les cheveux de Nathan Saliba, Vinícius Junior ne semblerait pas avoir arrangé son cas lors de son retour aux vestiaires.

Alors qu’il est d’ores et déjà suspendu automatiquement pour la prochaine journée de championnat face au Séville FC, l’attaquant s’exposerait désormais bel et bien à de lourdes sanctions disciplinaires . En effet, selon les révélations concordantes de la radio Cadena COPE et de la célèbre émission El Chiringuito, le joueur, encore colère suite à son expulsion, aurait alors poussé un employé de la Liga sur son chemin vers les vestiaires. …

AP pour SOFOOT.com