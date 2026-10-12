Le potentiel repreneur du FC Nantes répond aux critiques

Il est serein. Alors que beaucoup de personnes émettent de sérieux doutes quant à la faisabilité du rachat du FC Nantes par un consortium d’investisseurs mené par Paulo Tavares, ce dernier ne semble pas du tout inquiet. Vraiment pas, puisqu’il se rend sur les réseaux sociaux pour mettre les points sur les i. « Après près de 30 ans dans le football international, je dois avouer que certaines analyses me font beaucoup rire » , a-t-il écrit sur X, ce dimanche soir. « C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui entreprennent » .

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LP pour SOFOOT.com