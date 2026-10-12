Yannick Cahuzac sera à l'école avant le match contre le Sporting

Un étudiant pas comme les autres. Fraîchement promu coach du RC Lens, Yannick Cahuzac n’a pourtant pas encore le BEPF , diplôme nécessaire pour entraîner en France. S’il devait occuper son année à passer le certificat, sa nomination à la tête de l’équipe première a un peu compliqué la tâche. Pour autant, pas question d’abandonner l’objectif initial, surtout quand chaque match disputé en Ligue 1 coûte 25 000 euros aux Sang et Or. Alors, Ligue des champions ou pas, il faut aller à l’école.

Un emploi du temps adapté

Yannick Cahuzac devait normalement commencer sa cinquième semaine de stage ce lundi, à Clairefontaine. Problème, les Lensois reçoivent le Sporting Portugal mardi en Ligue des champions . Comme il ne peut pas être à deux endroits au même moment et que le club ne doit pas se passer de son coach, il a fallu faire des adaptations.…

LP pour SOFOOT.com