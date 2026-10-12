Après deux ans de galère, Arkadiusz Milik encore blessé

Quand est-ce que ça s’arrête ? Si vous vous demandez où est Arkadiusz Milik, la réponse est pourtant simple : à l’infirmerie de la Juventus. Depuis juin 2024, l’avant-centre polonais enchaîne les blessures plus ou moins graves et s’éloigne toujours plus des terrains. À 32 ans, le chemin de croix commence à être long.

Interdit de jouer en Serie A et Ligue Europa

Il pensait avoir conjuré le sort en mars dernier en portant de nouveau le maillot de la Vieille dame en compétition officielle, puis en août lorsqu’il a enfin retrouvé le chemin des filets, mais il s’est finalement encore acharné sur lui. Selon La Gazzetta dello sport , l’ancien attaquant de l’OM s’est de nouveau blessé dimanche . Cette fois, ce ne serait qu’une fatigue musculaire, mais ça n’arrange en rien sa situation.…

EL pour SOFOOT.com