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Malgré la qualification, Stéphane Moulin prend le seum
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 12:05

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Malgré la qualification, Stéphane Moulin prend le seum

Malgré la qualification, Stéphane Moulin prend le seum

À deux doigts du mépris de classe. Au cinquième tour de Coupe de France, Concarneau est passé un trou de souris pour battre le GSY Bourg-Blanc , pensionnaire de Régional 2, piège comme seul cette compétition sait en faire. Deux penaltys de Stan Janno (82 e , 85 e ) ont permis aux Thoniers de se qualifier, mais ça n’a pas suffi à calmer le coach Stéphane Moulin.

Une pelouse « indigne »

L’ancien du SCO s’est insurgé auprès du Télégramme , à propos d’une pelouse « indigne » au fin fond du Finistère. « Ce n’est pas normal de jouer sur des terrains comme ça. On est en Ligue 3, on est professionnels … Il est petit, il y a des tranchées, des trous pas possibles, ce n’est pas normal ! »

EL pour SOFOOT.com

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