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Vinicius : « Important que Lamine Yamal prenne la parole » contre les insultes racistes
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 16:34

Vinicius : « Important que Lamine Yamal prenne la parole » contre les insultes racistes

Vinicius : « Important que Lamine Yamal prenne la parole » contre les insultes racistes

Unis dans ce combat. Alors que Lamine Yamal a pris la parole pour déplorer les chants racistes entendus lors du match amical entre l’Espagne et l’Egypte, Vinicius Junior lui a emboîté le pas , ce lundi. Interrogé sur le sujet en conférence de presse à la veille du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich, l’ailier brésilien a salué la sortie de son homologue espagnol. « Cela arrive souvent, et j’espère que nous pourrons poursuivre ce combat, a-t-il souligné. Il est important que Lamine Yamal prenne la parole, il peut aider les autres. Nous sommes célèbres, nous avons de l’argent, nous pouvons compenser ces différences, mais les pauvres souffrent bien plus que nous. Nous devons rester unis. »

Ces dernières années, Vinicius a régulièrement dénoncé les insultes à caractère raciste dont il était victime de la part de supporters adverses . En février, il avait été la cible de Gianluca Prestianni lors du barrage de Ligue des champions entre son Real Madrid et Benfica. Un énième épisode qui avait fait couler énormément d’encre, conduisant entre autres à la suspension de l’Argentin pour le match retour.…

TB pour SOFOOT.com

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