Gérer Mbappé, Dembélé et Olise est un jeu d'enfants pour Deschamps

Du talent, et des têtes bien faites. Alors que l’équipe de France dispose d’un réservoir offensif impressionnant , avec notamment plusieurs joueurs aux statuts majeurs, se pose forcément la question de leur association en équipe nationale. Une gestion pas si compliquée que cela, à en croire Didier Deschamps . Présent au Tournoi Sans Frontière de Sens dans l’Yonne, le sélectionneur s’est en effet exprimé lors d’une conférence spéciale, accompagné de son fidèle adjoint Guy Stephan. « On me pose souvent la question : « Woah, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé… » Je pense que c’est beaucoup plus difficile pour vous de gérer des jeunes ou même des entraîneurs en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques » , a-t-il assuré dans une vidéo relayée par L’Equipe .

Est-ce simple de gérer Mbappé, Dembélé ou encore Olise chez les Bleus ? Didier Deschamps nous donne son analyse : « J'ai un avantage c'est qu'ils sont bons ... le problème, c'est de gérer des joueurs qui pensent qu'ils sont bons mais qui ne le sont pas tant que ça » pic.twitter.com/sFGaoQajbj…

TB pour SOFOOT.com