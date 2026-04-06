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Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 17:16

Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer

Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer

Ce lundi de Pâques n’est pas férié pour tout le monde. Plusieurs clubs italiens sont en effet sur le pont, à commencer par l’Udinese et Côme qui ont ouvert la journée par une belle sieste (0-0) . Un coup d’arrêt pour les Lariani , qui restaient sur cinq succès consécutifs en Serie A. Incapables de trouver la faille, Nico Paz et sa bande fragilisent leur quatrième place et pourraient notamment voir la Juventus recoller à un point en cas de victoire contre le Genoa un peu plus tard dans la journée.

🚀 | ET DE TROIS ! L’@Atalanta_BC s’envole ! Giacomo Raspadori envoie une frappe dans la lucarne gauche. Imparable ! 🔥 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! #LecceAtalanta pic.twitter.com/9W3aGJQzqo…

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