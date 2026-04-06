Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer

Ce lundi de Pâques n’est pas férié pour tout le monde. Plusieurs clubs italiens sont en effet sur le pont, à commencer par l’Udinese et Côme qui ont ouvert la journée par une belle sieste (0-0) . Un coup d’arrêt pour les Lariani , qui restaient sur cinq succès consécutifs en Serie A. Incapables de trouver la faille, Nico Paz et sa bande fragilisent leur quatrième place et pourraient notamment voir la Juventus recoller à un point en cas de victoire contre le Genoa un peu plus tard dans la journée.

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TB pour SOFOOT.com