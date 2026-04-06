Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur

Kylian Mbappé a encore des partisans. Pointé du doigt avec virulence par la presse espagnole après la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé vit un moment compliqué dans la capitale espagnole. Mais sans surprise, l’attaquant merengue peut compter sur son entraîneur Álvaro Arbeloa pour monter au créneau . « Mbappé sait parfaitement ce que représente le Real Madrid. Souvenez-vous qu’il a toujours rêvé de jouer ici. Ce n’est pas facile ce qu’il a fait pour jouer ici » , l’a défendu le technicien espagnol en référence à son départ libre du PSG. Une manière de répondre au journaliste Josep Pedrerol, qui l’avait visé dans l’émission El Chiringuito : « Kylian Mbappé est très bon, mais il n’a pas compris ce qu’était le Real Madrid » .

❌ "MBAPPÉ NO ha ENTENDIDO lo que es el REAL MADRID". 📹 "Arbeloa, ponle el vídeo de Luis Enrique cuando estaba en el PSG".@jpedrerol pone los puntos sobre las íes en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/i54aNcZnxc…

TB pour SOFOOT.com