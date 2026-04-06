Le Bayern récupère sa meilleure arme pour son déplacement à Madrid
C’est ce que l’on peut appeler une bonne nouvelle. Gêné par sa cheville ces dernières semaines, Harry Kane sera du voyage à Madrid pour le quart de finale aller de Ligue des champions , ce mardi soir. Un atout de taille pour le Bayern Munich, même si les Bavarois avaient notamment écrabouillé l’Atalanta sans lui lors du match aller, au tour précédent.
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