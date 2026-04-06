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Le Bayern récupère sa meilleure arme pour son déplacement à Madrid
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 16:53

Le Bayern récupère sa meilleure arme pour son déplacement à Madrid

Le Bayern récupère sa meilleure arme pour son déplacement à Madrid

C’est ce que l’on peut appeler une bonne nouvelle. Gêné par sa cheville ces dernières semaines, Harry Kane sera du voyage à Madrid pour le quart de finale aller de Ligue des champions , ce mardi soir. Un atout de taille pour le Bayern Munich, même si les Bavarois avaient notamment écrabouillé l’Atalanta sans lui lors du match aller, au tour précédent.

👊💫 𝑴𝒊𝒕 𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒎 𝑲𝒂𝒅𝒆𝒓 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅 💫👊#UCL #RMAFCB pic.twitter.com/fF93SM6Ga3…

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