Vinícius et le Real retardent le sacre du Barça en Liga

Vinícius et le Real retardent le sacre du Barça en Liga

Espanyol 0-2 Real Madrid

Buts : Vinícius Junior (55 e et 66 e ) pour le Real

Pas besoin de Kylian Mbappé. Rien n’en est moins sûr, mais c’est privé de Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Éder Militão, Arda Güler et Rodrygo que le Real Madrid est allé se promener sur le terrain de l’Espanyol. En attendant le probable titre du Barça en Liga, les hommes d’Álvaro Arbeloa terminent leur saison sur un rythme tranquille. Le Clásico de dimanche prochain pourra sacrer les Catalans, qui ont onze points d’avance sur leur meilleur ennemi, à quatre journées de la fin.…

UL pour SOFOOT.com