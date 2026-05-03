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L'OL s'éclate contre Rennes et se rapproche de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 22:52

L'OL s'éclate contre Rennes et se rapproche de la Ligue des champions

L'OL s'éclate contre Rennes et se rapproche de la Ligue des champions

Dans une affiche attendue pour la troisième place au Groupama Stadium, l'OL a été très rapidement mené après un but splendide de Mousa Al-Tamari, mais Lyon était plus fort que Rennes et l'a logiquement emporté dans une rencontre animée (4-2). Les Gones sont sur le podium et se rapprochent de la Ligue des champions.

OL 4-2 Rennes

Buts : Yaremchuk (37 e ), Tolisso (42 e SP), Moreira (52 e ) et Endrick (75 e ) pour les Gones // Al-Tamari (6 e ) et Lepaul (49 e ) pour le SRFC

Ce match entre Lyon et Rennes avait le charme de ceux qui comptent au mois de mai, quand le soleil n’est pas couché au coup d’envoi et que la nuit s’invite au fil des minutes jusqu’à la fin de soirée. C’était un sommet pour la Ligue des champions, au Groupama Stadium, et la rencontre aura proposé ce qu’on pouvait attendre : des buts, dont un extraordinaire, des rebondissements, des coups, de la vie et un vainqueur au mérite et au talent : l’OL n’a pas tremblé et s’est imposé pour s’installer seul troisième et se rapprocher un peu plus de la C1 (4-2), laissant Rennes dans une autre course à l’Europe, peut-être moins prestigieuse.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

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