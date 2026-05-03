L'Inter championne d'Italie pour la 21e fois de son histoire

Inter 2-0 Parme

Buts : Thuram (45 e +1) et Mkhitaryan (80 e )

L’Italie a un nouveau patron ! Le suspense s’était amenuisé depuis de longues semaines déjà, mais c’est désormais officiel : à l’issue d’un cavalier seul, l’Inter Milan récupère son titre de champion d’Italie. Un 21 e sacre validé par un ultime succès contre Parme, acquis grâce notamment à un but de Marcus Thuram juste avant la pause (2-0) . Avant cela, Nicolò Barella avait fracassé la barre en début de partie, manquant de réussite pour ouvrir le score. Une mission finalement confiée à l’attaquant tricolore, parfaitement décalé sur la droite de la surface par Piotr Zieliński (1-0, 45 e +1) .…

TB pour SOFOOT.com