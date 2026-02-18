Vinícius contre le racisme : une voix sans issue

Assurant que Gianluca Prestianni a tenu des propos racistes à son encontre, Vinícius Júnior s’est insurgé et a fait arrêter momentanément la rencontre contre Benfica. Une fois de plus, c’est à lui que l’on reproche son comportement, en l'occurrence une célébration un poil chambreuse, comme si danser méritait autant de haine.

Le foot est une affaire de mots, ni Eduardo Galeano ni Marco Materazzi ne diront le contraire. On ne fera pas offense à ces deux poètes en soulignant que ce sport est aussi rempli de maux. Même s’il est coutumier des phrases en emojis sur Instagram et du langage si brésilien du dribble, Vinícius Júnior est particulièrement bien placé pour parler lexique. Ce mardi soir, le fantasque ailier s’est une nouvelle fois distingué, brillant autant dans les bons que dans les mauvais moments d’une rencontre tendue face à Benfica (0-1).

Quelques semaines après les premières échauffourées entre les deux équipes, le Brésilien a pris les choses en main pour envoyer une merveille d’enroulée dans la lucarne opposée lisboète. Un retour en forme, ça se fête et, pour cela, quoi de mieux que d’aller danser de manière sensuelle autour du poteau de corner ? Un brin de chambrage et une jouissance bienvenus.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com