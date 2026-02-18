 Aller au contenu principal
Que risque Gianluca Prestianni si ses propos envers Vinicius s'avéraient racistes ?
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 13:05

Que risque Gianluca Prestianni si ses propos envers Vinicius s'avéraient racistes ?

Que risque Gianluca Prestianni si ses propos envers Vinicius s'avéraient racistes ?

Il aurait dû avoir sa langue dans sa poche. Gianluca Prestianni pourrait être sanctionné plusieurs matchs . L’article 14 du règlement de l’UEFA, relatif au racisme et autres comportements discriminatoires et à la propagande, est très clair à ce sujet : « Toute personne […] qui porte atteinte à la dignité d’une personne pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique, sera passible d’une suspension d’au moins dix matchs pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée » .

Ce mardi soir, dans la victoire du Real Madrid face à Benfica en barrage aller de Ligue des champions, l’Argentin Gianluca Prestianni a été accusé par Vinícius d’avoir proféré des propos racistes à son encontre. « Mono, Mono ! » (singe en espagnol), c’est ce qu’a entendu l’ailier du Real Madrid. Il s’en est directement plaint auprès de l’arbitre, François Letexier, qui a dans la foulée activé le protocole anti-racisme de l’UEFA.…

