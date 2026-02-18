 Aller au contenu principal
L’UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinícius contre Prestianni
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 13:47

L’UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinícius contre Prestianni

L’UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinícius contre Prestianni

Ce Benfica-Real Madrid n’a pas fini de faire parler. À une semaine du barrage retour de Ligue des champions entre les deux équipes, les accusations de racisme de Vinícius contre l’Argentin Gianluca Prestianni occupent le terrain , à juste titre.

L’UEFA s’est en tout cas emparée de cette affaire en ouvrant ce mercredi une enquête pour une possible violation du règlement éthique de l’instance, a-t-on appris dans une dépêche AFP.…

CG pour SOFOOT.com

