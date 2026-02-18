Deux potentiels gardiens pour les Bleus supervisés par le staff de Deschamps

À la fin, il n’en restera qu’un. Compte tenu des performances mitigées de Lucas Chevalier avec le PSG, où il est passé sur le banc et du nouveau sort d’Alphonse Areola, qui est désormais remplaçant à West Ham, la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France pourrait être en révision.

Selon L’Équipe , Franck Raviot s’apprête à superviser Jean Butez , solide dernier rempart de Côme, et Mike Maignan, qui trône toujours à son poste à l’AC Milan et chez les Bleus.…

SW pour SOFOOT.com