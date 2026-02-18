 Aller au contenu principal
Franck Haise s'installe sur le banc de Rennes
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 12:58

Franck Haise s'installe sur le banc de Rennes

Franck Haise s'installe sur le banc de Rennes

Les chaises musicales de la Ligue 1. Le Stade rennais n’a plus Habib Beye, désormais tout proche de l’OM après avoir été mis à la porte, mais il peut désormais compter sur Franck Haise, dont l’arrivée a (enfin) été officialisée ce mercredi matin .

Enfin parce que le nom du technicien était associé au club breton depuis un certain temps, avant même cet hiver. Olivier Cloarec et Florian Maurice y avaient pensé à l’époque en cas de départ de Bruno Genesio, avant que la nomination d’Arnaud Pouille comme président exécutif en octobre 2024 ne continue d’entretenir ces murmures.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
