Franck Haise s'installe sur le banc de Rennes

Les chaises musicales de la Ligue 1. Le Stade rennais n’a plus Habib Beye, désormais tout proche de l’OM après avoir été mis à la porte, mais il peut désormais compter sur Franck Haise, dont l’arrivée a (enfin) été officialisée ce mercredi matin .

Enfin parce que le nom du technicien était associé au club breton depuis un certain temps, avant même cet hiver. Olivier Cloarec et Florian Maurice y avaient pensé à l’époque en cas de départ de Bruno Genesio, avant que la nomination d’Arnaud Pouille comme président exécutif en octobre 2024 ne continue d’entretenir ces murmures.…

CG pour SOFOOT.com