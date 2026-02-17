Vinícius accuse un joueur de Benfica de racisme, le match interrompu durant plusieurs minutes

Vinícius encore victime de racisme ? Alors que le Real Madrid, par l’intermédiaire de son Brésilien, venait d’ouvrir le score à Lisbonne, la situation a largement tourné au vinaigre .

Juste après le but du Real, où Vinícius a pris un jaune pour avoir chambré le public portugais, et alors que Gianluca Prestianni et le buteur s’échangeaient quelques douceurs, le Brésilien est entré dans une colère noire , allant directement s’adresser à François Letexier, hors de lui, accusant visiblement l’Argentin de propos racistes . Sur certaines images, on peut voir le joueur de 20 ans se couvrir la bouche avec son maillot en s’adressant au Brésilien.…

JF pour SOFOOT.com