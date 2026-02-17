Désiré Doué réagit au choix de Luis Enrique de le mettre sur le banc

Même pas mal. Il avait les oreilles qui sifflent ces dernières semaines, encore plus après les mots d’Ousmane Dembélé à la suite de la défaite parisienne à Rennes vendredi, mais Désiré Doué a répondu comme un chef en Ligue des champions.

« Le coach fait ses choix »

Le numéro 14 a attendu la 26 e minute pour sortir du banc et remplacer un Dembouz blessé, et a pu ensuite illuminer la rencontre et aider le PSG à se remettre dans le droit chemin avec une implication dans les trois buts parisiens, dont un doublé. « Le plus important, c’est de gagner ce genre de match, a-t-il réagi au micro de Canal+. J’essaie de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. »…

