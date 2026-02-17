 Aller au contenu principal
Luis Enrique : « Ça a été très compliqué »
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 23:51

Luis Enrique : « Ça a été très compliqué »

Luis Enrique : « Ça a été très compliqué »

Paris a eu chaud et Luis Enrique le sait. Passé proche de la correctionnelle en Principauté après un début de match catastrophique , le PSG s’est finalement imposé face à Monaco et peut entrevoir le match retour au Parc des Princes dans une position plus confortable . Après la rencontre, l’entraîneur espagnol des champions d’Europe n’a d’ailleurs pas caché que son équipe avait souffert, soulignant toutefois la force mentale de son groupe .

« Ça a été un match particulier, parce que la première action ça a fini en but et je pense que la deuxième fois qu’ils ont surmonté notre pression, ils ont mis le deuxième , a-t-il commencé au micro de Canal+. Dans ce moment, ça a été très compliqué et c’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement parce que c’est incroyable ».…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
