Porté par Guirassy, Dortmund bombe le torse contre l’Atalanta
Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
Buts : Guirassy (3e) et Beier (42e) pour le BvB
C’est qui ? C’est Serhou ! Malgré un coup d’envoi décalé d’un quart à cause du retard des locaux pour arriver au stade, il ne fallait pas arriver en retard à Dortmund pour ce match contre l’Atalanta. Buteur d’entrée d’un joli coup de casque (1-0, 3 e ) , Serhou Guirassy a porté le BvB lors du succès des Allemands contre les Italiens (2-0).…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
