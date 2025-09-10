 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vincent Labrune doit-il craindre pour son poste lors de l’assemblée générale de la LFP ?
10/09/2025

Vincent Labrune doit-il craindre pour son poste lors de l'assemblée générale de la LFP ?

Vincent Labrune doit-il craindre pour son poste lors de l’assemblée générale de la LFP ?

Bloquons tout (à la LFP) !

La Ligue de football professionnel (LFP) organise ce mercredi une assemblée générale à distance, dans le but d’élire trois nouveaux membres pour son conseil d’administration après les départs de Damien Comolli (ex-Toulouse), Jean-Pierre Rivère (ex-Nice) et Jean-Pierre Caillot (dont le Stade de Reims a été relégué en Ligue 2). Un vote tenu dans un contexte de fronde envers Vincent Labrune, menée par les présidents lensois Joseph Oughourlian et marseillais Frank McCourt . « La gouvernance est opaque et inefficace et son management absent » , dénonçait ces derniers jours l’Américain dans une interview croisée pour Le Figaro .…

