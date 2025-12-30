Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III
It’s always tea time.
Cette année, la Couronne a servi le thé à une bonne partie de l’équipe britannique. Le roi Charles III a dévoilé ce lundi sa traditionnelle liste d’honneurs, distinguant plus d’un millier d’Anglais pour « célébrer ce que la Grande-Bretagne a de meilleur : des personnes qui font passer l’intérêt général avant elles-mêmes » et qui parviennent à « changer des vies » , a souligné le Premier ministre Keir Starmer.…
