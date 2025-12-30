Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar
Enfin, la vérité au grand jour !
C’était il y a plus de huit ans. Donald Trump commençait à faire des siennes, Emmanuel Macron s’installait tout juste à l’Élysée et Paul Pogba était encore le joueur le plus cher de l’histoire. Ce 23 juillet 2017, alors que les rumeurs d’un transfert de Neymar à Paris battent leur plein, Gerard Piqué rendait tout le monde dingue en publiant une photo avec le Brésilien accompagnée des mots « se queda » (« il reste », en VF). Quelques jours plus tard, Neymar atterrissait pourtant dans la capitale française.…
CMF pour SOFOOT.com
