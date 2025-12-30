 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 17:19

Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar

Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar

Enfin, la vérité au grand jour !

C’était il y a plus de huit ans. Donald Trump commençait à faire des siennes, Emmanuel Macron s’installait tout juste à l’Élysée et Paul Pogba était encore le joueur le plus cher de l’histoire. Ce 23 juillet 2017, alors que les rumeurs d’un transfert de Neymar à Paris battent leur plein, Gerard Piqué rendait tout le monde dingue en publiant une photo avec le Brésilien accompagnée des mots « se queda » (« il reste », en VF). Quelques jours plus tard, Neymar atterrissait pourtant dans la capitale française.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot
    Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot
    information fournie par So Foot 30.12.2025 18:12 

    Pjanić, piano piano vers la sortie. On se demandait depuis un certain où il était passé, le suspense est désormais levé. Lors du World Sports Summit 2025 à Dubaï, Miralem Pjanić, 35 ans, a officialisé la fin de sa carrière . « Je ne vais plus jouer. Ma carrière ... Lire la suite

  • Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans
    Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans
    information fournie par So Foot 30.12.2025 18:02 

    Le discours d’un Le Roy. Sélectionneur de nombreuses sélections africaines, vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun, Claude Le Roy a tenu à donner son avis sur le changement de périodicité du tournoi continental, qui se jouera désormais tous les quatre ans. ... Lire la suite

  • Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III
    Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III
    information fournie par So Foot 30.12.2025 17:29 

    It’s always tea time. Cette année, la Couronne a servi le thé à une bonne partie de l’équipe britannique. Le roi Charles III a dévoilé ce lundi sa traditionnelle liste d’honneurs, distinguant plus d’un millier d’Anglais pour « célébrer ce que la Grande-Bretagne ... Lire la suite

  • Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1
    Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1
    information fournie par So Foot 30.12.2025 16:19 

    Encore un peu d’action chez les Aiglons . Après le retour de Claude Puel à Nice, c’est au tour d’Elye Wahi de bousculer les effectifs. L’attaquant français va quitter l’Eintracht Francfort , où il évoluait depuis le début janvier 2025, pour rejoindre le club azuréen, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank