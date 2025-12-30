Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans
Le discours d’un Le Roy.
Sélectionneur de nombreuses sélections africaines, vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun, Claude Le Roy a tenu à donner son avis sur le changement de périodicité du tournoi continental, qui se jouera désormais tous les quatre ans. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer