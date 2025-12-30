Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot
Pjanić, piano piano vers la sortie.
On se demandait depuis un certain où il était passé, le suspense est désormais levé. Lors du World Sports Summit 2025 à Dubaï, Miralem Pjanić, 35 ans, a officialisé la fin de sa carrière . « Je ne vais plus jouer. Ma carrière est terminée. Maintenant, je vis à Dubai, et je ne suis plus joueur de foot, je suis père d’un petit enfant, et c’est lui ma priorité » , a-t-il déclaré.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer