 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 18:12

Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot

Miralem Pjanić n'est plus joueur de foot

Pjanić, piano piano vers la sortie.

On se demandait depuis un certain où il était passé, le suspense est désormais levé. Lors du World Sports Summit 2025 à Dubaï, Miralem Pjanić, 35 ans, a officialisé la fin de sa carrière . « Je ne vais plus jouer. Ma carrière est terminée. Maintenant, je vis à Dubai, et je ne suis plus joueur de foot, je suis père d’un petit enfant, et c’est lui ma priorité » , a-t-il déclaré.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans
    Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans
    information fournie par So Foot 30.12.2025 18:02 

    Le discours d’un Le Roy. Sélectionneur de nombreuses sélections africaines, vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun, Claude Le Roy a tenu à donner son avis sur le changement de périodicité du tournoi continental, qui se jouera désormais tous les quatre ans. ... Lire la suite

  • Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III
    Plusieurs Lionesses (et Idris Elba) décorées par le roi Charles III
    information fournie par So Foot 30.12.2025 17:29 

    It’s always tea time. Cette année, la Couronne a servi le thé à une bonne partie de l’équipe britannique. Le roi Charles III a dévoilé ce lundi sa traditionnelle liste d’honneurs, distinguant plus d’un millier d’Anglais pour « célébrer ce que la Grande-Bretagne ... Lire la suite

  • Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar
    Un ancien du Barça révèle les coulisses du « se queda » entre Piqué et Neymar
    information fournie par So Foot 30.12.2025 17:19 

    Enfin, la vérité au grand jour ! C’était il y a plus de huit ans. Donald Trump commençait à faire des siennes, Emmanuel Macron s’installait tout juste à l’Élysée et Paul Pogba était encore le joueur le plus cher de l’histoire. Ce 23 juillet 2017, alors que les ... Lire la suite

  • Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1
    Elye Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1
    information fournie par So Foot 30.12.2025 16:19 

    Encore un peu d’action chez les Aiglons . Après le retour de Claude Puel à Nice, c’est au tour d’Elye Wahi de bousculer les effectifs. L’attaquant français va quitter l’Eintracht Francfort , où il évoluait depuis le début janvier 2025, pour rejoindre le club azuréen, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank